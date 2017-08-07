«Нафтогаз» увеличит размер иска к «Газпрому» на пять миллиардов долларов

«Нафтогаз» планирует увеличить размер иска к «Газпрому» в Стокгольмском арбитражном суде по иску о транзите более чем на пять миллиардов долларов, доведя общую сумму требований до более чем 18 миллиардов. об этом в эфире «Пятого канала» рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко

«Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома"», — заявил менеджер, отметив, что исковые требования российской стороны составляют семь миллиардов долларов.

Витренко добавил, что Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов).

В том же году «Нафтогаз» подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате «Газпромом» компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» — 26,6 миллиарда долларов.