Торгпред России рассказал о потерях США от продуктового эмбарго Москвы

Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что Вашингтон потерял порядка 2,2 миллиарда долларов за время действия введенного Москвой продуктового эмбарго. Такие цифры он привел в понедельник, 7 августа, в беседе с РИА Новости

По словам Стадника, потери для американской экономики с учетом упущенной выгоды могут ежегодно достигать 1,8-2,2 миллиарда долларов.

«Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные раннее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали ударом в спину многим американским компаниям», — уверен торгпред.

Он также похвалил российские власти за то, что их ограничения позволили укрепить сельское хозяйство страны и сохранить цены «на приемлемом уровне». «И, хотя контрсанкции играют на руку нашим аграриям, ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, — ненормальная. Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги», — считает Стадник.

Накануне президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что итальянский бизнес понес серьезный ущерб от российских контрмер. По его оценкам, Рим потерял потерял порядка 12 миллиардов евро и 200 тысяч рабочих мест.