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Банки «рисуют» деньги: раскрыт новый финансовый обман
Банк России проверил кредитные организации и раскрыл схему, позволяющую им получать свободные деньги, об этом пишет Finanz.
Банки «нарисовали» на отчётном балансе ценные бумаги, по которым можно получить кредит у регулятора. Объём таких кредитов за месяц вырос в 14 раз: с 42 до 583 миллиардов рублей.
Схема махинации выглядит следующим образом: два банка производят обмен облигациями, выкупают друг у друга бонды. И по итогам сделки каждый банк «держит» долг другого и на балансе образуются ценные бумаги. Банкиры закладывают ценные бумаги в ЦБ и получают за них деньги, при этом ничего не тратя.
Издание отмечает, что такой обман был обнаружен не только у региональных банков, но и у представителей российских топ-50.
Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман отмечает, что «для соответствия нормативам в условиях жесткого подхода ЦБ к „чистке“ сектора банки вынуждены прибегать к хитроумным схемам для получения финансирования ЦБ». Но по словам аналитика, это не помогает решить проблему с качеством активов, а наоборот — делает её масштабнее.
«Российская банковская система в целом требует масштабного дофинансирования капиталов, которое намного превышает суммы и возможности получения прибылей» — констатирует Гойхман.
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