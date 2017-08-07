Россиянам устроили чартерный кошмар

Задержки чартерных рейсов стали регулярными, ежедневно Росавиация фиксирует от трех до 13 таких случаев. Накануне Azur Air задержала чартер из Домодедово во Вьетнам на 14 часов, а авиакомпания «Икар» задержала вылет из Новосибирска в Камран на 16 часов. Для оздоровления рынка авиаперевозок в туристском сегменте федеральные ведомства могут перевести чартерные перевозки в статус регулярных.

В этом туристическом сезоне Росавиация ежедневно фиксирует не менее 3-4 задержек чартерных пассажирских перевозок на срок более двух часов. В некоторые дни задерживаются больше десяти рейсов. По данным Росавиации, в России 6 августа были задержаны 13 чартеров.



В первые дни августа на первое место по количеству задержанных чартеров вышла компания Azur Air. 1 августа авиаперевозчик задержал один рейс, 2-3 августа по пять, а 6 августа – шесть, в числе которых рейс из московского авиаузла Домодедово до Нячанга (Вьетнам), задержанный на 14 часов.

По расписанию вылет должен был состояться 5 августа в 15.25, однако рейс перенесли сначала на 20.45, а затем откладывали каждый час. Отчаявшиеся пассажиры задержанного рейса пыталась заблокировать вылет этой же авиакомпании в Анталью в 04.30 утра. По сообщениям информагентств, люди скандировали: «Помогите, позор Azur Air».





В Росавиации отмечают, что причиной задержки стала неисправность воздушного судна и его вынужденная замена. В то же день в Домодедово был задержано еще два рейса Azur Air в Турцию – более чем на 12 часов каждый – также из-за неисправности воздушных судов.





В авиакомпании не считают задержки критическими. «Конечно, в ежедневных отчетах фигурируют задержки, но они не носят массовый характер. Очень много усилий прикладывается к тому, чтобы основная масса рейсов выполнялась четко и регулярно», — заявила «Газете.Ru» директор по связям с общественностью Azur Air Анастасия Матюшина

«Компания прикладывает много усилий, чтобы держать высокую планку по пунктуальности. По последним данным (Росавиации) за июнь наша компания занимает второе место по пунктуальности среди чартерных перевозчиков. При том, что количество выполненных рейсов 853, что в два раза больше, чем (выполнила) любая другая чартерная компания», — заявила она.



По данным Росавиации, в июне Azur Air с задержками свыше двух часов выполнила 50 рейсов из 853. За этот же «ВИМ-Авиа» период выполнила 351 чартерный рейс, задержала – 55. Авиакомпания «Икар» задержала 19 рейсов из 227, АК «Северный ветер» — 37 из 422.



В воскресенье в новосибирском аэропорту Толмачево был задержан более чем на 16 часов чартерный рейс Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар»), следовавший в Камрань. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.



«По предварительной информации задержка вылета рейса произошла из-за устранения технической неисправности воздушного судна Boeing 757-300, прилетевшего в этот же день ранее из Камрани в Новосибирск. Задержка вылета рейса по маршруту Новосибирск — Камрань составила свыше 16 часов», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.



В начале лета с проблемами своевременного исполнения чартерной программы столкнулась другая авиакомпания – «ВИМ-Авиа», которая набрала большой объем авиаперевозок, а выполнить свои обязательства из-за технических трудностей не смогла. В результате перевозчику пришлось отказаться от части чартеров и передать их выполнение другим АК, в том числе зарубежным.



Часть нерегулярных рейсов «ВИМ-Авиа» в Болгарию взял на себя перевозчик Bulgaria Air. Но и у него начались проблемы с техобслуживанием судов и задержками рейсов с российскими туристами в начале июля.





Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявлял, что ведомство допускает возможность ограничения чартерных программ авиаперевозчиков, которые систематически задерживают рейсы.

«Мы можем, в крайнем случае, пойти на точечное ограничение программы нерегулярных перевозок, если будем видеть, что авиакомпания не стремится исправить ситуацию, а продолжает сохранять огромные задержки рейсов, которые мы рассматриваем как издевательство над пассажирами», — сказал он на круглом столе в конце июня.



С 21 июня Росавиация ежедневно публикует на своем сайте списки авиакомпаний, которые задерживают рейсы.





В настоящее время Минтранс и Росавиация приступили к разработке пакета мер для системного решения проблемы срывов выполнения чартерных рейсов в высокий туристический сезон.

По неофициальной информации, которую распространяла пресса, среди прочих мер обсуждается перевод чартеров в статус регулярных рейсов.



Кроме того, рассматриваются предложения повысить эффективности санкций к авиакомпаниям и усилить контроль за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим выполнением.



«Для непунктуальных перевозчиков должны быть созданы эффективные заградительные барьеры», — считают в Росавиации.



В настоящее время в качестве инструментария воздействия на нерадивых перевозчиков Росавиация может задействовать публичное предупреждение туроператоров и пассажиров о недобросовестности таких авиакомпаний, их внеплановых проверках на предмет соответствия сертификационным и лицензионным требованиям.



Также Росавиация может «точечно» ограничить чартерную программу нарушителей.



Транспортная прокуратура в свою очередь может наложить штраф на такую авиакомпанию. Например, той же Azur Air Западно-Сибирская транспортная прокуратура в марте предписала выплатить 100 тыс. рублей штрафа за необоснованную задержку чартерного рейса во Вьетнам в аэропорту Новокузнецка более чем на девять часов.