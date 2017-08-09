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Фондовая биржа США рухнула на заявлениях Трампа по КНДР
Котировки основных американских промышленных индексов на нью-йоркской фондовой бирже рухнули после слов президента США Дональда Трампа по КНДР, сообщило РИА " Новости" со ссылкой на итоги торгов.
Отмечается, что промышленный индекс S& P 500 на 4 часа вечера по Нью-Йорку (23.00 по мск) упал на 0.3% до 2473.40 пункта. Dow Jones — на 0.15% до 22085.34, Nasdaq 100 — на 0.21% до 6370.461. И это при том, что днем они наоборот значительно росли.
Комментарии президента фактически потрясли рынки, пробудив их от летнего сна
— цитирует РИА Новости аналитиков информагентства Bloomberg
Такому резкому падению не помещали даже продолжающееся удешевление энергетических ресурсов. Так нефть марки WTI стала дешевле на 0.59% и стоит 49.10 долларов за баррель.
Ранее Трамп призвал мировое сообщество быть решительнее и жестче в отношении Северной Кореи, которая накануне провела очередные ракетные испытания. Он отметил, что властям КНДР лучше больше не злить и не угрожать Соединенным Штатам, так как они встретятся «с огнем и яростью, которую мир не видел раньше».
А также помощник президента Себастьян Горка заявил, что мир не должен поддаваться шантажу «лилипутской нации», имея ввиду Северную Корею.
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