Фондовая биржа США рухнула на заявлениях Трампа по КНДР



Котировки основных американских промышленных индексов на нью-йоркской фондовой бирже рухнули после слов президента США Дональда Трампа по КНДР, сообщило РИА " Новости" со ссылкой на итоги торгов.

Отмечается, что промышленный индекс S& P 500 на 4 часа вечера по Нью-Йорку (23.00 по мск) упал на 0.3% до 2473.40 пункта. Dow Jones — на 0.15% до 22085.34, Nasdaq 100 — на 0.21% до 6370.461. И это при том, что днем они наоборот значительно росли.



Комментарии президента фактически потрясли рынки, пробудив их от летнего сна



Такому резкому падению не помещали даже продолжающееся удешевление энергетических ресурсов. Так нефть марки WTI стала дешевле на 0.59% и стоит 49.10 долларов за баррель.



Ранее Трамп призвал мировое сообщество быть решительнее и жестче в отношении Северной Кореи, которая накануне провела очередные ракетные испытания. Он отметил, что властям КНДР лучше больше не злить и не угрожать Соединенным Штатам, так как они встретятся «с огнем и яростью, которую мир не видел раньше».

