Россия будет сокращать зависимость от доллара в ответ на санкции США

Сергей Рябков.

Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты, заявил замглавы МИД РФ

"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — сказал российский дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

