«Дыра» в военном бюджете Украины составила 6,1 млрд гривен



Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко отчитался перед премьер-министром страны Владимиром Гройсманом об обнаружении в военном бюджете страны недостачи в 6.1 миллиард гривен или 237 миллионов долларов, сообщает ZN.UA.



По словам генерального прокурора страны, вся проблема в том, что уровень задолженности организаций-поставщиков оборонных заказов перед Министерством обороны Украины вырос втрое — на 2,4 миллиарда гривен.

Такие цифры были актуальны в конце 2016 года, отметил Луценко. Он также подчеркнул, что сумма в 6,1 миллиард гривен является рекордной и составляет 11% от всей суммы годового финансирования.



Ранее сам премьер Украины Владимир Гройсман озвучил миллионные убытки страны от блокады Донбасса. Украина может потерять не менее 3,5 миллиарда долларов из-за блокады Донбасса, заявил он в марте 2017 года.