Россия и не будет его возобновлять импорт турецких томатов, заявил Ткачев



Россия не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это: это и кредитные ресурсы, и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", — сказал Ткачев.



Как сообщал 25 июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , РФ и Турция 18 августа в Измире проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.