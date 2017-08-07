Большинство российских туристов отказалось платить курортный сбор



Большинство российских путешественников в ходе опроса заявили, что они не намерены платить курортный сбор. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали «Ленте.ру»

Специалисты провели исследование, в котором участвовали свыше 18 тысяч человек. Платить данный налог отказались 78 процентов респондентов. Они сказали, что выберут направления отдыха, где сбор не взимается.



Кроме того, 13 процентов согласились на курортный сбор, хотя подчеркнули, что не одобряют подобные меры. Пять процентов поддерживают введение нового налога и готовы платить. Четыре процента признались, что им безразлична данная тема.





«Собственно, ответы вполне ожидаемы. Как мы и предполагали, введение курортного сбора будет способствовать переориентированию туристов на другие направления», — отметила руководитель отдела продаж путевок в «Туту.ру» Мария Чупина.

Вместе с тем она добавила, что судить о том, повлияет ли такой налог на интерес россиян к отдыху внутри страны, пока рано. Для этого стоит проанализировать информацию о бронировании туров и другие показатели после того, как будет введен сбор.





В конце июля российский президент Владимир Путин подписал закон, касающийся нового налога. Согласно документу, курортный сбор в качестве эксперимента будут взимать в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование продлится с мая 2018 года до конца декабря 2022-го.

В 2018-м размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. Затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей. Полученные доходы поступят в региональные бюджеты и будут использоваться для развития курортной инфраструктуры.