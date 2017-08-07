Найдена альтернатива ипотеки для россиян

Юрист отметил, что ипотека сейчас является самым распространенным способом приобретения жилья, однако не всем семьям она подходит: долгосрочные выплаты похожи на нескончаемую кабалу, не все в состоянии выплачивать такие суммы.

В России существуют и другие варианты получения жилья. Например, программы помощи молодым семьям, которые предусматривают субсидии на покупку квартиры или строительство дома, выплату последнего или первого взноса за жилье.

Для участия в программе необходимо соответствовать определенным требованиям. Есть ограничение по возрасту - до 35 лет. У семьи должен быть стабильный доход, но не такой, который бы позволил купить жилье. У семьи не должно быть другого жилого имущества. Необходимо также предоставить документы, подтверждающие статус (уровень дохода, сведения о занимаемой площади, количество членов семьи).

Если один из членов семьи является инвалидом или лицом с тяжелой формой хронического заболевания, то возможно участие в программе и при наличии жилья (в том числе в аварийном состоянии).

Семья, состоящая из одного родителя и ребенка (нескольких детей), также может принять участие в программе.

Чтобы стать участником программы, необходимо собрать вышеуказанные документы и обратиться в жилищный орган местной администрации с заявлением. В Москве обработкой заявлений занимается Департамент жилищной политики и жилищного фонда. Помимо этого, администрации дают консультации по программам.

После одобрения документов семья может рассчитывать на помощь в покупке жилья в размере 30-35% от стоимости (30% выплачивается семьям, у которых нет детей, 35% - если у семьи есть хотя бы один ребенок). Сумма выплаты выплачивается по следующей формуле: сумма произведения количества членов семьи, жилой площади и т.н. «норматива стоимости» 1 кв.м. жилья. Размер площади фиксированный – 42 кв.м. – на семью из двух человек, 18 кв.м. – на одного человека, если семья состоит более чем из двух человек.

Олег Сухов также отметил, что 2017 год – удачный для покупок жилья, поскольку курс рубля растет, равно как и доходы населения, а экономика еще не укрепилась после кризиса, так что цены на жилье пока не поднялись.