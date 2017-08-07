Рубль попал в полосу разочарований

- В самое ближайшее время вряд ли стоит ожидать серьезных колебаний курса рубля. Национальная валюта словно застыла в ожидании будущих событий. Каких? Скорее всего, тех, которые негативно повлияют на ее курс.



Действительно, с одной стороны девальвация рубля практически закончилась, и сейчас должен быть "отыгрыш" в обратную сторону. Тем более что цены на нефть вполне благоприятны и могли бы помочь рублю восстановиться.



Но с другой стороны, многие аналитики прогнозируют до конца года просадку нефтяных цен. И, хотя дальнейшего усиления санкций в отношении России ожидать вряд ли стоит, уже существующие достаточно серьезно негативно действуют на нас. И вполне возможно, еще не до конца отыграли свой негатив.



Поэтому абсолютно правильно сказать, что рубль застыл в ожидании новостей. И не сказать, что эти новости будут хорошими. Процентов на 60 я думаю, что оправдаются негативные ожидания.



В пятницу рубль сумел переломить негативные тенденции, развернувшись к росту на фоне уверенно дорожающей нефти, цена которой, в свою очередь, закрепилась выше 52 долларов по Brent. И почти подошла к 50 долларам за баррель по WTI.



Официальный курс рубля на понедельник составил 60,33 рубля за доллар (ослабление на 42 копейки). Евро также ослаб на 26 копеек, его официальный курс составил 71,69 рубля.