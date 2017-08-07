Как продовольственное эмбарго России сказались на экономике ЕС



Три года назад вступил в силу указ Владимира Путина о введении продуктового эмбарго в отношении ЕС , США, Австралии, Норвегии и Канады. Этот шаг стал ответом на антироссийские санкции западных стран. Принятые Москвой меры нанесли экономике ЕС урон в несколько десятков миллиардов евро. В то же время Россия начала реализовывать программу импортозамещения, которая благоприятно сказалась на сельскохозяйственном секторе. RT подвёл итоги трёхлетнего эмбарго.

«Специальные экономические меры»



7 августа 2014 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Так Россия ввела контрсанкции в ответ на принятие ограничительных мер в отношении нашей страны США и Евросоюзом.



Ранее в течение весны и лета 2014 года Соединённые Штаты и ЕС, а также Норвегия, Австралия и Канада вводили как точечные санкции в отношении отдельных лиц и организаций, которые, по их мнению, были ответственны за воссоединение Крыма с Россией и за поддержку повстанцев на Донбассе, так и ограничительные меры, направленные на подрыв целых секторов российской экономики. Западные санкции затронули нефтедобывающий сектор, сферу энергетики, финансовый сектор, военно-промышленный комплекс.





В ответ Россия ввела контрсанкции в отношении западных сельхозпроизводителей. Правительством РФ был создан список запрещённых к ввозу на территорию России продуктов. В их число попали сыры, мясо (говядина, свинина, птица) и колбасы, молочные продукты, рыба, моллюски и ракообразные, а также овощи, фрукты, орехи.

Санкционная хроника



20 августа 2014 года список был скорректирован. Из него исключили продукты, которые российским производителям или альтернативным поставщика было трудно заместить. Как правило, речь шла не о готовых продуктах, а о полуфабрикатах, используемых в пищевой промышленности, на сельхозпредприятиях или в рыбном хозяйстве. Например, мальки атлантического лосося и форели, семена, различные биологически активные добавки, белковые концентраты и смеси, пищевые волокна, разные вкусоароматические добавки, а также молочные продукты с пониженным содержанием лактозы.



27 мая 2016 года из списка запрещённых к ввозу на территорию нашей страны западных продуктов убрали детское питание, а также овощные и мясные полуфабрикаты, из которого оно производится.



С августа 2015 года санкционные продукты, которые нелегально пытаются провезти в Россию, уничтожаются. По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года утилизировано почти 17 тыс. тон продукции, которая попала под эмбарго.



В августе 2015-го расширился и список стран, попадающих под российские контрсанкции. Он пополнился Албанией, Черногорией, Исландией, Лихтенштейном и Украиной. Это была ответная мера на их присоединение к западным санкциям против нашей страны. Ограничительные меры против Киева вступили в силу с 1 января 2016 года, после вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.



С 2014-го каждый год указ о продовольственном эмбарго против Запада продлевается. Не стал исключением и 2017-й.



30 июня 2017 года Владимир Путин продлил ограничительные меры против западных товаропроизводителей до конца 2018-го.



Потери Европы



Введение продуктового эмбарго привело к потерям для ориентированного на Россию бизнеса. В первую очередь европейского. Под удар попали польские яблоки, испанский хамон, норвежская сёмга, французские, финские и литовские сыры, фрукты из стран Южной Европы.



Абел Аганбегян.

«Запад получил убытки в результате взаимных санкций, прежде всего в такой для них чувствительной сфере, как сельское хозяйство, где у них перепроизводство», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС

Европейские сельхозпроизводители не смогли найти новые рынки сбыта своей продукции. Закупочные цены внутри ЕС упали. Уже в 2015 году это привело к массовым протестам фермеров по всей Европе.



6 августа 2017 года президент Итало-Российской торговой палаты Розарио Алессандрелло рассказал агентству РИА Новости о том, как три года контрсанкций сказались на экономике Италии.



«Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11—12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев», — сказал Алессандрелло.



Потери Франции от российских контрсанкций, по оценке экономистов Пятой республики, составили $8,1 млрд. Французский исследовательский центр в сфере международной экономики (CEPII) посчитал, что 76,7% всех потерь от антироссийских санкций и контрсанкций нашей страны понесли страны Европы.



Только с августа 2014 по июль 2015 года экспортные потери европейцев из-за санкционной войны, по данным французских аналитиков, составили $60,2 млрд.



По данным австрийского института экономических исследований Wifo, европейские санкции и российские контрсанкции привели к потере 400 тыс. рабочих мест в странах Европы. Санкционная война с Россией способствовала снижению роста ВВП европейских стран.



В результате, по оценке Wifo, Германия в 2015 году потеряла 6 млрд. евро, Франция — 1,6 млрд. евро, Польша — 1,3 млрд. евро. Убытки самих австрийцев составили около полумиллиарда евро.





В апреле 2017 года специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри на пресс-конференции в российской столице заявил, что совокупные потери стран, которые ввели против России санкции, составили $100 млрд., самой России был нанесён ущерб в $50 млрд.

По мнению экспертов, серьёзные потери европейских стран от российских контрсанкций — эффективный рычаг для давления на Европу с целью принудить её отказаться от санкционного давления на Москву.



«Многие фермеры жили на импорте в Россию, и ответные санкции Москвы подвигают европейцев к тому, чтобы как-то урегулировать наши экономические взаимоотношения», — подчеркнул Аганбегян.



Приобретения России



Наряду с политическим эффектом контрсанкций, выразившемся в росте популярности в Европе политических сил, выступающих за отмену санкций («Лига Севера» и «Вперёд, Италия» в Италии, «Национальный фронт» во Франции, «Партия Свободы» в Австрии, «Альтернатива для Германии» в ФРГ), они оказали в целом благотворное влияние на российскую экономику, поскольку способствовали развитию импортозамещения. Освободившуюся нишу на рынке смогли занять отечественные производители.





«В сфере тепличного овощеводства итоги впечатляющие, производство тепличных овощей выросло практически на 50% с 2014 года. И эти темпы продолжают увеличиваться. Ежегодно застраивается по 160 и более гектар теплиц, объем инвестиций — более 150 млрд. рублей. Импорт сократился на 40%. Это более чем достойные результаты», — прокомментировал RT стимулирующий эффект контрсанкций президент национального союза производителей овощей Сергей Королёв

По словам эксперта, за всю российскую и советскую историю не было такой позитивной динамики.



«Мы получили значительные результаты в сельском хозяйстве, прежде всего, в приросте производства свинины, птицы, производства сыров, — утверждает Аганбегян. — Предпринимаются меры для улучшения результатов в получении молока и говядины, пока, правда, не настолько успешные».



Положительно оценивает воздействие российского эмбарго и руководство нашей страны.



«Это импортозамещение, к которому нас подтолкнули партнёры, оно нам как нельзя на пользу идёт. Поэтому здесь речь идёт не о том, что мы создаём проблемы для своей экономики. Наоборот, мы только выводим её на новые, высокотехнологичные рубежи», — отмечал в октябре 2015 года президент России Владимир Путин.



В ряде случаев российские контрсанкции привели к тому, что европейские производители стали переносить производство своей продукции в Россию. Так, датско-шведская Arla Foods с введением российского эмбарго в 2014 году открыла завод по производству сыров в Воронежской области. Завод финской компании Valio в подмосковном Одинцово позволил компании увеличить свои обороты в России в три раза после введения контрсанкций. Немецкие Ehrmann, Hochland и Meggle также смогли перейти полностью на российское сырье на уже открытых в России предприятиях.



Как отмечает Агабегян, экономические процессы очень противоречивы. Это касается и санкций. Негативным эффектом введения российского продуктового эмбарго, по его мнению, стал рост цен.



«Вместо высококачественного импорта из стран Запада мы были вынуждены переориентироваться на продукцию других государств, в ряде случаев более дорогую. Это привело к росту цен в 2014—2015 годах до 15,5%», — пояснил эксперт.





Однако, как было отмечено в 2016 году в докладе «Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года» Аналитического центра при Правительстве России, рост цен был вызван не только введением эмбарго, а в целом неблагоприятной экономической конъюнктурой.

«Смена поставщиков была оплачена покупателями путем роста цен, относительную выгоду при этом получили частично российские производители, чьё производство максимально локализовано, и торговые предприятия, которые в значительной мере пересмотрели поставщиков», — отмечали эксперты правительства.



По мнению Королёва, эмбарго дало возможность отечественным производителям занять свою нишу на рынке.



«Уже через несколько лет мы выйдем на полное самообеспечение. Даже в том случае, если санкции будут отменены, наши производители удержат рынок. Мы начнём производить больше, чем импортируем, и сможем диктовать свои условия», — подчеркнул эксперт.