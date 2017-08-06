Две трети россиян признали наличие экономического кризиса в стране





Годом ранее пессимистов было 75%, сообщает Фонд «Общественное мнение» В России за год стало на 10% больше людей, уверенных в том, что экономический кризис закончился. В августе только 65% граждан заявили, что в стране наблюдается кризис.Годом ранее пессимистов было 75%, сообщает

Социологи выяснили, что для 29% респондентов кризис проявляется в инфляции и росте цен. Снижение уровня жизни отметили 26%. О безработице и сокращениях говорят 12%.



Отмечается, что 28% респондентов считают, что через год ситуация в экономике не изменится, 18% говорят, что кризис будет сильнее.





В июле 2017 года ВЦИОМ задал россиянам вопрос «Как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом?»

Исследование показало, что почти две трети наших сограждан (65%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дает 31% опрошенных.

