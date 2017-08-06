Главные события у вас в почте
Две трети россиян признали наличие экономического кризиса в стране
В России за год стало на 10% больше людей, уверенных в том, что экономический кризис закончился. В августе только 65% граждан заявили, что в стране наблюдается кризис.
Годом ранее пессимистов было 75%, сообщает Фонд «Общественное мнение».
Годом ранее пессимистов было 75%, сообщает Фонд «Общественное мнение».
Социологи выяснили, что для 29% респондентов кризис проявляется в инфляции и росте цен. Снижение уровня жизни отметили 26%. О безработице и сокращениях говорят 12%.
Отмечается, что 28% респондентов считают, что через год ситуация в экономике не изменится, 18% говорят, что кризис будет сильнее.
В июле 2017 года ВЦИОМ задал россиянам вопрос «Как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом?»
Исследование показало, что почти две трети наших сограждан (65%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дает 31% опрошенных.
«Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила «черная полоса». Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений», — заявил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Оставить комментарий