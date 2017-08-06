Италия потеряла 11-12 миллиардов евро из-за российских контрсанкций

Итальянский агросектор за три года действия российского продуктового эмбарго потерял 11-12 миллиардов евро и до 200 000 рабочих мест. Такие цифры озвучил президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

"Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии. Например, больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев", - заявил Розарио Алессандрелло в интервью РИА Новости

Также, по его словам, заокеанские рынки не могут полноценно заменить для Италии экспорт продуктов в Россию.