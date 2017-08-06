Главные события у вас в почте
Италия страдает от ответных мер на санкции ЕС
Фото: pixabay.com
Ответные меры РФ на санкции ЕС наносят ощутимый ущерб малому и среднему бизнесу Италии. Об этом заявил президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.
«Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии», - цитирует эксперта РИА Новости.
В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил импорт в Россию ряд товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет на ввоз попали мясо, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.
Оставить комментарий