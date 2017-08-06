В России предлагают возродить массовую сдачу стеклотары



В ближайшее время на рассмотрение правительства России поступит предложение, возродить массовый возврат стеклотары. Инициатива предполагает введение залоговой стоимости стеклянных ёмкостей, а также установку автоматов для приёма пустых бутылок в супермаркетах. По мнению автора идеи, депутата Законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова , переработка стеклотары позволит создать новые рабочие места, сократить площадь свалок и снизит ущерб окружающей среде. Станут ли россияне вновь сдавать стеклотару — выяснял RT.

В ближайшее время на рассмотрение правительства России будет направлена инициатива (текст обращения есть в распоряжении RT), согласно которой предлагается ввести залоговую стоимость оборотной тары и обязать крупные торговые центры устанавливать автоматы по сбору пустых бутылок на территории магазинов. Покупатель сможет вернуть стоимость тары после того, как сдаст её. Если предложение одобрят, будет подготовлен проект соответствующих поправок в действующий федеральный закон «Об отходах производства и потребления».



Автор инициативы, депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров рассказал RT, что эти меры сделают возврат стеклотары массовым.



«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например, в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах», — сообщил депутат.



Петров отметил, что в России на отходы идёт только 1,2 млн тонн стеклотары. При этом переработка 1000 т стеклотары даёт 8 рабочих мест, сокращает площадь свалок на 10 000 га, а вредные выбросы в атмосферу на 30%, также на 30% снижает электропотребление при производстве нового стекла.



Сейчас за бутылку в пункте приёма можно получить от 15 до 90 копеек. Дороже всего стоит тара из под пива.





Стеклотара, наравне с металлоломом и бумажной упаковкой, входит в перечень самых востребованных материалов для вторсырья, поэтому у предложенных Петровым мер есть все шансы прижиться на территории России, уверен член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин . Он также считает важным, что это делает процесс сбора отходов удобным и понятным обычному потребителю.

«Я полностью поддерживаю эту идею. Сбор должен быть как можно проще для людей. Сейчас нет масштабных пунктов по сбору стеклотары. При этом стекло — идеальный продукт для вторичной переработки. Оно также востребовано, как картон и металл. Отрасль вторичной переработки отходов у нас сейчас находится в зачаточной форме, но у неё очень большое будущее. За границей перерабатываются 70-80% всех твёрдых бытовых отходов. У нас не больше 8% — в зависимости от каждого региона», — констатировал эксперт.



По его мнению, разбросанное стекло, особенно вблизи водоёмов, способно нанести окружающей среде ощутимый вред. Период распада обыкновенной бутылки составляет 1 000 000 лет. К тому же, стекло, находящееся в почвенном слое или на поверхности, является препятствием для роста растений, а также представляет опасность для мелких животных.





При этом, по мнению главного редактора портала Отходы.ру Алексея Масленникова , выгода от переработки стекла не столь очевидна, а опасность от брошенных бутылок не так велика.

«В случае, когда тара единообразная по всей стране, как это было в СССР, сбор имеет экономическую целесообразность. Когда она разная, смысл собирать возвратную тару теряется. Её нужно ещё сортировать. Ей одна дорога — на переплавку. Как стеклобой собирать бутылки с залоговой стоимостью вообще абсурдно. К тому же, нужно понимать и то, что стекло — инертный материал, самый безопасный для окружающей среды из всех, которые использует человек. Если измельчить — это песок», — пояснил эксперт.



К тому же, установка фандоматов (специальных автоматов по сбору вторсырья) в торговых центрах — недешёвая инициатива. Один механизм по сбору бутылок стоит несколько тысяч долларов, плюс затраты на обслуживание, содержание, контроль наполнения и вывоз тары.



За установку пунктов сбора вторсырья должна отвечать администрация города, а не продавцы, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев. К тому же, носить мусор в магазин людям будет просто неудобно, утверждает он.



«Такого рода программы реализуют муниципалитеты. Точки сепарированного сбора стеклотары существуют во многих странах Европы, это очень разумно. И есть отдельные компании, которые забирают его и увозят. Человек приходит в магазин покупать, но потребляет же он в другом месте. Не пойдёт же он обратно с пустой бутылкой. Это должно быть локализовано, совмещено с зонами выброса мусора, рядом с домом. Иначе придётся часть мусора в одном месте выбрасывать, а часть в другом», — заметил Ломакин-Румянцев.



Сейчас, согласно закону, ответственность за утилизацию упаковки (в том числе и стеклотары) лежит на производителях. Они обязаны либо сами организовать сбор использованной упаковки, либо оплатить государству экологический сбор. Собранные деньги распределяют между регионами, которые и обеспечивают утилизацию отходов.





Заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов рассказал RT, что поддерживает инициативы, направленные на организацию раздельного сбора мусора, но в предложении Петрова существует много недостатков.

«Идея с точки зрения конечной цели правильная, но с точки зрения механизма я вижу в ней достаточно много изъянов. Как минимум, она вступает в противоречие с уже действующим законом. У нас сейчас производители платят экологический сбор на утилизацию отходов, а предлагается эту ответственность переложить на граждан», — считает депутат.



Он также предположил, что залоговая стоимость тары может ощутимо сказаться на цене товаров, которые продаются в стеклотаре.