Максим Осадчий.

Ситуация в банке "Открытие", одном из крупнейших банков РФ, в июле могла ухудшиться после рекордного оттока ликвидности в июне, возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка после понижения его рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), сообщил РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ



Финансовой отчётности за июль банка "Открытие" по РСБУ пока в открытом доступе нет, ежемесячно данные об основных показателях банков обновляются на сайте Банка России примерно во второй половине месяца, следующего за отчётным.

АКРА в начале июля в комментарии к рейтинговому действию указало на "адекватную достаточность" капитала банка "ФК Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал. Агентство отметило, что большое давление на кредитоспособность "ФК Открытие" оказывает слабое качество его активов и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской финансовой структуры. Агентство присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале, прогноз — "стабильный".



"Первый тревожный звонок прозвенел, когда рейтинговое агентство АКРА присвоило банку "Открытие" кредитный рейтинг "BBB-(RU)" со "стабильным" прогнозом. Низкий рейтинг ограничил для банка привлечение бюджетных средств, а также пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, и способствовал рекордному оттоку ликвидности из банка", — отметил Осадчий.



Операции РЕПО



По данным Осадчего на основе анализа отчётности банка, корпоративные срочные депозиты банка "Открытие" за июнь 2017 года сократились на 105,8 миллиарда рублей, причём почти три четверти этой суммы — 72,5% или 76,6 миллиарда рублей — составил отток средств госструктур.



Далее в июле резко начали возрастать объёмы задолженности банков перед ЦБ РФ по операциям РЕПО в рублях и обороты с бумагами банка "Открытие", замечает эксперт.



"Не исключено, что в июле ситуация ещё сильнее ухудшилась. Известно, что во второй декаде июля начали резко возрастать объёмы задолженности банков перед ЦБ по операциям РЕПО в рублях. Если на 11 июля она составила 72,3 миллиарда рублей, то на 4 августа эта задолженность достигла 453,2 миллиарда рублей. Когда будет опубликована отчётность за июль, мы сможем проверить, привлекло ли "Открытие" ликвидность ЦБ", — пояснил Осадчий.



Также в июле повысилась доходность облигаций банка "Открытие" — по 12-му выпуску эффективная доходность к погашению достигла 17,4% годовых. "Причём резко возросли обороты. Возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка", — предполагает Осадчий.



Технический сбой



В пятницу источник, близкий к банку "Открытие", сообщил, что кредитная организация ведёт переговоры с инвесторами о привлечении средств в капитал.



На следующий день, 5 августа, банк "Открытие" сообщил о перебоях в работе банкоматов и при проведении операций по картам из-за технических неполадок. Отмечается, что операции по картам и в банкоматах уже восстанавливаются и что перебои произошли из-за повреждения оптоволоконного кабеля.



ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц.

