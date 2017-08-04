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Российское посольство в Лондоне рассказало о паспорте Чичваркина
Посольство России в Лондоне выдало паспорт известному предпринимателю Евгению Чичваркину в августе 2016 года. Таким образом дипломатическое учреждение опровергло высказывание самого бизнесмена в одном из интервью о том, что его единственным удостоверением личности являются водительские права.
"Можем констатировать, что в действительности Е.А. Чичваркину по его личному письменному заявлению в посольство России в Лондоне российскими властями был оформлен российский паспорт, который он получил, лично посетив посольство в августе 2016 года", - отметили в ведомстве.
Напомним, Чичваркин с конца 2008 года проживает в Лондоне. На родине он известен как бывший совладелец ритейлера "Евросеть" и фигурант уголовного дела. В 2008-м его даже объявили в международный розыск, но позже дело было прекращено, а запрос об экстрадиции предпринимателя в Россию отменен. Однако Чичваркин решил остаться в Великобритании.
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