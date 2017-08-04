Российское посольство в Лондоне рассказало о паспорте Чичваркина

Посольство России в Лондоне выдало паспорт известному предпринимателю Евгению Чичваркину в августе 2016 года. Таким образом дипломатическое учреждение опровергло высказывание самого бизнесмена в одном из интервью о том, что его единственным удостоверением личности являются водительские права.

"Можем констатировать, что в действительности Е.А. Чичваркину по его личному письменному заявлению в посольство России в Лондоне российскими властями был оформлен российский паспорт, который он получил, лично посетив посольство в августе 2016 года", - отметили в ведомстве.