В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС

Санкции ЕС из-за Siemens не окажут никакого влияния на подсанкционные структуры «Ростеха» — ОАО и ООО «ВО «Технопромэкспорт». Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в госкорпорации агентству РИА Новости.

«Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 мегаватт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 мегаватт планируется в первом квартале 2018 года.

Ранее в пятницу Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens. В список попали три гражданина России и три компании, «вовлеченные в доставку газовых турбин» на полуостров. В заявлении Евросоюза поясняется, что «создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины».

В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак , ОАО и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО «Интеравтоматика».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в качестве ответной меры в связи с новыми антироссийскими санкциями ЕС в отношении Siemens могут быть введены ограничения на российском рынке. В компании заявили, что не в курсе подобной инициативы, поэтому не могут комментировать это.