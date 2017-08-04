Специалисты не обнаружили в колбасе марки «Мортадель» человеческого мяса. Результаты исследования, опубликованные ранее рядом СМИ, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступили в пресс-службе «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Эксперты нашли в колбасной продукции «биологические следы» человека, что говорит лишь о том, что кто-то прикасался к фаршу голыми руками. По данным прессы, специалисты нашли ДНК человека в «Королевской колбасе» и зернистом сервелате. Образцы колбасы были взяты на заводе «Мортаделя» в посёлке Нагорное Пушкинского района Подмосковья. «Мортадель» входит в 20 ведущих мясоперерабатывающих заводов в России.