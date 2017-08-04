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ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Европейский союз принял санкции в отношении трёх россиян и одной компании из России в связи с поставками турбин Siemens в Крым. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры были наложены на заместителя министра энергетики Андрея Черезова, главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака, на компанию «Технопромэкспорт» и её руководителя Сергея Топор-Гилку. Инициатором расширения санкций в связи со скандалом с Siemens выступили власти ФРГ.
5 июля 2017 года агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о поставке двух из четырёх газовых турбин в Крым, несмотря на западные санкции. Ограничительные меры Европейского союза не позволяют европейским компаниям сотрудничать с предприятиями полуострова. В Кремле с июля 2017 года признавали, что турбины были доставлены в Крым, однако отмечали, что оборудование произведено в России. Турбины были доставлены на полуостров компанией «Технопромэкспорт» для двух строящихся электростанций в Симферополе и Севастополе. В компании заявили, что турбины были усовершенствованы с помощью российских деталей. Четыре газовые турбины Siemens были куплены в 2015 году для строительства электростанции в Тамани. 11 июля в Siemens признали, что их турбины были незаконно поставлены в Крым. Компания подала на «Технопромэкспорт» в суд. Кроме того, немецкий концерн отказался от поставок оборудования, необходимого для энергетических объектов, российским государственным компаниям. Siemens также объявил о выходе из совместного с «Технопромэкспортом» проекта «Интеравтоматика», где немецкой компании принадлежали 46% акций. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
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