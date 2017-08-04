В компании «Мортадель» объяснили, откуда в их колбасе мог появиться ДНК человека

Как отметила вице-президент компании Эльвира Агурбаш, такое обвинение было нужно, чтобы испортить имидж «Мортаделя».

«Во-вервых, когда для рядового гражданина звучит фраза найдена ДНК человека, звучит это как "человеческое мясо найдено в колбасе". Во-вторых, если идет такое обвинение, это значит обвиняют наше предприятие, которому 26 лет, и государственную ветеринарную службу МО, потому что представители ведомства работают у нас на предприятии круглосуточно. Они отслеживают все входящее сырье, все этапы производства», - обозначила Агурбаш.

Кроме того, она отметила, что ДНК остается даже в салате, которые готовят повара в ресторанах и при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода.

«Когда проверяют качество колбасы, никогда не берут анализ на наличие ДНК. Поэтому не ясно, с какой целью вообще делалась эта экспертиза. Но сейчас оказалось, что это лжеэкспертиза, потому что мы позвонили в Институт, проводивший анализ. Там все в ужасе, никто не может дать внятного объяснения. В СМИ, сообщившем об этой экспертизе, нам тоже не дали никакого ответа», - подчеркнула вице-президент компании.

По ее мнению, произошедшее - это спланированная акция, за которую уже принесли извинения СМИ, изначально обвинившие компанию в производстве колбасы с человеческим ДНК.

Ранее эти СМИ сообщили, что специалисты Института питания РАМН обнаружили ДНК человека в колбасе подмосковного «Мортаделя», в частности, в «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.