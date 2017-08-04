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Прокуратура займется ценами в магазинах
Генеральная прокуратура может помочь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с ценами в сетевых магазинах. С соответствующими запросами в ведомство обратились депутаты Государственной думы. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия»,— заявил собеседник издания.
Вопрос о сотрудничестве двух ведомств поднимался на встрече сотрудников генпрокуратуры с представителями некоммерческих организаций в сфере производства и реализации продовольствия. Участники совещания указали на регулярные ущемления прав производителей товаров со стороны сетевиков. Кроме того, сетевые компании часто нарушают законы в сфере ценообразования на продукты. Предположительно, прокуратура будет вмешиваться уже после поступления сигнала о нарушениях, а не будет принимать участия в плановых проверках.
В 2015 году прокуратура проверяла X5 Retail Group, «Магнит», компании «СемьЯ» и «Виват». По итогам проверки в отношении ритейлеров были приняты санкции. Продовольственная инфляция в тот год составила 14%. В некоторых регионах страны отдельные товары подорожали на 150%. На июнь 2017 года продовольственная инфляция составила 4,4%. В случае, если будет выявлено необоснованное завышение цен на товар, магазин могут обязать выплатить штраф в размере 5% от выручки от продажи этого товара.
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