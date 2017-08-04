Прокуратура займется ценами в магазинах

«ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия»,— заявил собеседник издания.



Вопрос о сотрудничестве двух ведомств поднимался на встрече сотрудников генпрокуратуры с представителями некоммерческих организаций в сфере производства и реализации продовольствия. Участники совещания указали на регулярные ущемления прав производителей товаров со стороны сетевиков. Кроме того, сетевые компании часто нарушают законы в сфере ценообразования на продукты. Предположительно, прокуратура будет вмешиваться уже после поступления сигнала о нарушениях, а не будет принимать участия в плановых проверках.

