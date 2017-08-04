Падение рубля заставило россиян идти в обменники

Ослабление курса рубля по отношению к американскому доллару и евро привело к повышенному спросу среди россиян на валюту, причем спрос оказался высоким даже для отпускного сезона, пишут "Известия".





Как рассказали изданию источники в банках ВТБ 24 Бинбанк , "Русский стандарт" и СМП-банке, средний чек на операции по обмену валюты вырос на 20%. В то же время эксперты ожидают, что тенденция в дальнейшем только усилится.

В июле курс американского доллара был на уровне 59-60 рублей за $1, в августе доллар перешел рубеж в 60 рублей, а евро к 4 августа подорожал до 72 рублей.



Во всех вышеназванных банках отметили рост активности обменных операций с июля, когда повысилась волатильность российского рубля. Эксперты отметили, что ослабление курса рубля наложилось на сезонный фактор - в России традиционно в июле начинается время отпусков.



Следует отметить, что даже существенный рост нефтяных котировок в последние дни, который превысил 8%, не смог выступить поддержкой рублю. По прогнозам аналитиков, американская валюта к концу года будет стоить 60–65 рублей, а единая европейская валюта 69–73 рубля.