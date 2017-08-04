Новый вид мошенничества с кредитами появился в России



Мошенники, выдающие себя за представителей микрофинансовых организаций, не имея при этом лицензий Центрального банка России , подсовывают гражданам вместе с кредитными договорами документы на продажу их квартир. Люди, не привыкшие внимательно читать то, что им дают, подписывают, не глядя в бумаги. Шансы заемщиков доказать в суде, что они были обмануты, крайне малы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП).



При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов. Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы

По новой схеме мошенничества, нуждающийся в деньгах клиент находит объявление о быстром предоставлении крупной суммы за вполне приемлемые проценты и при встрече получает на подпись огромное количество бумаг. Разобраться в них без необходимой юридической подготовки довольно сложно. Жулики при этом начинают торопить заемщика, он теряет бдительность и подписывает все подряд. В том числе и договор о продаже своей недвижимости.

Через несколько дней к заемщику приходят представители кредитора, которые требуют от него покинуть жилплощадь. Чаще других в ловушку попадают пенсионеры, которых обмануть намного проще.



В ФНП сообщили, что новый вид мошенничества уже отмечен в Хакасии, Карелии, Свердловской области, Смоленске, Сочи, Москве и Подмосковье. Количество жертв исчисляется десятками. Недавно в Московской области на подобном виде мошенничества поймали даже лицензированную микрофинансовую организацию.



Недавно столичные полицейские раскрыли мошенничество в автосалонах на 30 миллионов рублей.