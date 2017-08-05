Суд на два месяца продлил арест бизнесмена Константина Пономарева



Пресненский суд Москвы продлил до 6 сентября арест бизнесмену Константину Пономареву , который известен своей многолетней судебной тяжбой с IKEA за долг почти в 10 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости». Как ранее установило следствие, для получения доказательств для судебных споров господин Пономарев с помощью адвоката Максима Загорского подкупал свидетелей и обвиняемых.

Как сообщал «Ъ», Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

