"Веслом по е..лу": аптека Находки оскандалилась из-за странной госзакупки

Активисты Общероссийского народного фронта рассказали Life, что на сайте госзакупок они нашли необычную заявку. Центральная городская аптека города Находка в Приморском крае оставила в графе «наименование способа закупки» оригинальное описание, содержащее нецензурную лексику.



В графе о способах закупки аптека написала нецензурное пояснение: "Веслом по е..лу в рамках 223-ФЗ". Также к заявке была приложена фотография полуобнаженной женщины, прикрытой полотенцем. Личность модели пока не установлена.



Директор центральной аптеки Находки Илона Понитаева и иные сотрудники пока не комментируют происходящее. Аптека находится в управлении администрации Находкинского района. В прошлом году выручка компании составила более 140 млн рублей.



ОНФ считает, что речь идет либо о взломе сайта госзакупок, либо о личной мести кого-то из сотрудников. Представитель проекта ОНФ Эдгар Петросян полагает, что в системе безопасности сайта могли найти изъян и воспользоваться им для подмены документа. В противном случае – это сделал кто-то из служащих по личным мотивам.