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Россияне потеряли 27 млрд рублей при смене НПФ
Зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что в 2016 году россияне потеряли миллиарды рублей инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений из ВЭБа в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Цехомского, в прошлом году 99 процентов переходов граждан из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды были досрочными. По данным ВЭБа, из 255 миллиардов рублей, переданных ПФР в НПФ, граждане из-за досрочного перехода потеряли 27 миллиардов рублей или около 10,5 процента от всей суммы.
Цехомский отметил, что помимо доходности, россияне также теряют на комиссии, которую взимают трансфер-агенты, осуществляющие переход граждан. Общая сумма комиссии составила 15 миллиардов рублей.
На фоне этого ВЭБ, управляющий пенсионными накоплениями «молчунов», призвал более активно информировать граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе из ПФР.
В конце июля Счетная палата РФ предупредила о рисках фальсификации заявлений граждан при смене пенсионного фонда. В частности, по мнению СП, удостоверяющие центры, аккредитованные ПФР для обработки заявлений граждан о смене пенсионного фонда, могли подавать задвоенные заявления от имени одного человека.
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