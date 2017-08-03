Россияне потеряли 27 млрд рублей при смене НПФ

Зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что в 2016 году россияне потеряли миллиарды рублей инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений из ВЭБа в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Цехомского, в прошлом году 99 процентов переходов граждан из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды были досрочными. По данным ВЭБа, из 255 миллиардов рублей, переданных ПФР в НПФ, граждане из-за досрочного перехода потеряли 27 миллиардов рублей или около 10,5 процента от всей суммы.

Цехомский отметил, что помимо доходности, россияне также теряют на комиссии, которую взимают трансфер-агенты, осуществляющие переход граждан. Общая сумма комиссии составила 15 миллиардов рублей.

На фоне этого ВЭБ, управляющий пенсионными накоплениями «молчунов», призвал более активно информировать граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе из ПФР.