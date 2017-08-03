iPhone 6s Plus резко подешевел в России

Флагман компании Apple двухлетней давности iPhone 6s Plus существенно потерял в цене на российском рынке.

В данном случае речь идет о самой доступной версии устройства, объем постоянной памяти которой равен 32 Гб. Отмечается, что наиболее выгодные для покупателей цены можно обнаружить в нескольких интернет-магазинах.

Напомним, что на старте продаж стоимость iPhone 6s Plus была равна 57 990 рублей. Что касается сегодняшнего дня, то устройство подешевело на целых сорок процентов. Так, у некоторых продавцов этот большой смартфон можно купить за 38 000 рублей.

Отметим, что новый флагман от Apple – iPhone 8 – будет представлен осенью.