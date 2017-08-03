Трамп ускорил падение рубля

Падение российской валюты усилилось, когда президент США подписал закон об ужесточении санкций. Эксперты полагают, что сильной поддержки у рубля сейчас нет, и он продолжит слабеть: будут давить цены на нефть и политические события.

Теперь пакет антироссийских санкций — это не решение президента, а американский закон. Они, как известно, не так просто принимаются и совсем не просто отменяются. Это всерьез и надолго, а значит, нет больше надежды на то, что вот-вот эти санкции кто-то снимет.



Трамп законопроект раскритиковал, но подписал. Теперь ему запрещается в одностороннем порядке, то есть без согласования с конгрессом, смягчать или отменять санкции против России.



Евгений Коган.

Что представляет собой новый пакет? Он существенно ограничивает ввоз технологий в Россию, расширяет финансовые меры противодействия, рассказывает президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ

Евгений Коган, управляющий директор компании «Московские партнеры»

«Любой риск-менеджмент после таких санкций десять раз подумает, а стоит ли в принципе связываться с Россией, стоит ли вообще туда заходить. Потому что можно получить какие-то санкции. Сегодня американцы, по сути, диктуют всему миру, как жить, как быть и так далее. Заставляет задуматься каждого — а стоит ли тебе связываться с Россией, и вот это очень серьезно. Я думаю, что к концу августа, если все сохранится так, как есть, и нефть не упадет безумно и не вырастет, можем увидеть уровень 2-63. где-нибудь Не вижу ничего драматического, но и позитива тоже не жду».



Новый пакет санкций серьезно ограничивает возможности России по экспорту энергоресурсов. Прежде всего, это касается проекта «Северный поток — 2».





За ближайшие полгода Минфин США должен будет проверить российских бизнесменов на предмет того, не ввести ли персональные санкции еще против кого-то. Должен Минфин проверить и рынок российских гособлигаций, и, если появятся признаки того, что бумаги госдолга могут попасть в перечень санкционных инструментов, тогда обвал рубля будет достаточно быстрым, в район 70 рублей за доллар, считает управляющий директор компании «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов

Александр Орлов, управляющий директор компании «Арбат Капитал Менеджмент»

«Сейчас очень много иностранцев в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) рублевых. Поэтому отток средств оттуда будет очень серьезным негативом. Этого стоит ожидать тогда, когда Минфин более четко выскажет, что это действительно реалистичный сценарий ввести санкции на ОФЗ. Пока это инициатива исключительно из серии «разработать, подготовить, подумать». Конгрессмены не могут сами это ввести, а Минфин все-таки подчиняется Трампу, и он вряд ли будет желать это дело ускорить».





Другие негативные последствия — в части экспорта газа. Например, если европейцы все-таки испугаются санкций и начнут отказываться от «Северного потока — 2,» это может стать серьезным негативом для «Газпрома» . Возможны меры и против компаний, производящих трубопроводы, например ТМК или «Северсталь» , это может стать дополнительным негативом, который рынок пока не учитывал. В общем, санкции таят дополнительные риски как для рубля, так и для бизнеса.

Министр экономического развития Максим Орешкин считает текущий уровень рубля нормальным, отвечающим динамике движения капитала. В интервью телеканалу «Россия 24» он, комментируя вопрос о возможном влиянии новых санкций США на рубль, выразил такое мнение: «резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит».