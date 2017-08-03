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Би-би-си сравнила новые чеки из магазинов с докризисными
Три года назад Россия объявила продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели против страны санкции из-за Крыма. «Русская служба Би-би-си» решила сравнить нынешние чеки из магазинов с докризисными.
Глава экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил изданию, что благодаря эмбарго «производители выиграли, потребители проиграли». «Если посмотреть на чистый эффект с точки зрения общественного благосостояния, то он, скорее, будет отрицательным», - подчеркнул он.
Сотрудники «Русской службы Би-би-си» нашли у себя дома несколько чеков трехлетней давности из гипермаркетов. Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года, третий - вечером 6 августа (в этот день был опубликован указ президента РФ Владимира Путина об эмбарго). В последнем чеке есть попавшие под эмбарго сыры, а также оставшиеся на полках магазинов вино и оливковое масло из стран ЕС.
Журналисты пришли к выводу, что вместо 4422 рублей три года назад сейчас покупателям нужно заплатить за аналогичный набор продуктов 7471 рубль. Рост составил 69 процентов. Сильнее всего - в три раза за три года - подорожал дикий рис. Более чем вдвое выросли цены на майонез с лимонным соком, адыгейский сыр, кабачки, дыни, огурцы, пищевую морскую соль, итальянское игристое вино просекко и оливковое масло. При этом обычный майонез оказался единственным товаром в выборке, который за три года не подорожал, а подешевел.
Менее чем на десять процентов подорожало только пять товаров из 42-х: молодой чеснок, сыр рикотта российского производства, сумка для покупок из нетканого материала, булочка с кунжутом и сушеная петрушка.
В целом по стране с 2014-го по первое полугодие 2017 года, если смотреть только на продукты, накопленная инфляция достигла 34 процентов, отмечает издание. Непродовольственные товары стали на 28 процентов дороже, услуги - на 24 процента.
Накануне, 2 августа, Центробанк призвал россиян не думать об инфляции. Глава департамента исследований ЦБ Александр Морозов заявил, что чем большем россияне верят в инфляцию, тем больше у производителей возможностей поднимать цены. Он отметил, что инфляция в России снижается и почти достигла цели Банка России в четыре процента. По словам Морозова, хотя люди замечают рост цен на хлеб, молоко и бензин, в реальности «цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются».
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