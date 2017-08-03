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Российский газ идет по OPAL в обход Украины
«Газпром» увеличил объемы газа, проходящего через трубопровод OPAL в Германии, и снизил заявку на транзит российского топлива через территорию Украины в Словакию. Об этом пишут «Ведомости».
Как отмечает издание, такие изменения могут привести к потерям Украиной сотен миллионов долларов.
Второго августа «Газпром» после продлившегося в течение шести месяцев запрета получил доступ к 40 процентам мощностей OPAL и увеличил его загрузку более чем на четверть - с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров газа в сутки. В то же день снизился транзит через Украину.
«Газпром» ежедневно покупает разблокированные мощности на аукционах. Если они будут выкуплены целиком, через газопровод, по подсчетам «Ведомостей», дополнительно можно будет прокачать 33,3 миллиона кубометров газа в сутки.
Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил, что при таком развитии событий потери «Нафтогаза Украины» могут составить около 400 миллионов долларов.
«Газпром» сократил прокачку через OPAL первого февраля из-за судебного запрета по иску Польши, которая выступила против решения Еврокомиссии разрешить компании использовать мощности трубопровода на максимум. OPAL принимает в Германии газ из «Северного потока», он представляет собой сухопутное продолжение газопровода.
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