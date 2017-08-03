Российский газ идет по OPAL в обход Украины

«Ведомости». «Газпром» увеличил объемы газа, проходящего через трубопровод OPAL в Германии, и снизил заявку на транзит российского топлива через территорию Украины в Словакию. Об этом пишут

Как отмечает издание, такие изменения могут привести к потерям Украиной сотен миллионов долларов.

Второго августа «Газпром» после продлившегося в течение шести месяцев запрета получил доступ к 40 процентам мощностей OPAL и увеличил его загрузку более чем на четверть - с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров газа в сутки. В то же день снизился транзит через Украину.

«Газпром» ежедневно покупает разблокированные мощности на аукционах. Если они будут выкуплены целиком, через газопровод, по подсчетам «Ведомостей», дополнительно можно будет прокачать 33,3 миллиона кубометров газа в сутки.