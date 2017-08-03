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СМИ: Овощи в России подешевели
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) представила данные, согласно которым средние потребительские цены на овощи в июле начали снижаться.
Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с информацией ЕМИСС.
Издание указывает, что, согласно статистике, в частности, подешевела белокочанная капуста. За месяц цены на неё упали на 34,4% — с 52,53 рубля до 34,46 рубля. На 21,8% упала стоимость картофеля, за 1 кг в среднем придётся заплатить 35,22 рубля. Цены снизились также на томаты и огурцы.
Как пишет издание, специалисты утверждают, что овощи не будут дорожать до конца сентября, а выгоднее всего приобрести их можно будет примерно через месяц.
Ранее Министерство сельского хозяйства России констатировало рост цен на овощи из-за холодного лета.
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