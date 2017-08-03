СМИ: Овощи в России подешевели

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) представила данные, согласно которым средние потребительские цены на овощи в июле начали снижаться.

Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с информацией ЕМИСС.

Издание указывает, что, согласно статистике, в частности, подешевела белокочанная капуста. За месяц цены на неё упали на 34,4% — с 52,53 рубля до 34,46 рубля. На 21,8% упала стоимость картофеля, за 1 кг в среднем придётся заплатить 35,22 рубля. Цены снизились также на томаты и огурцы.

Как пишет издание, специалисты утверждают, что овощи не будут дорожать до конца сентября, а выгоднее всего приобрести их можно будет примерно через месяц.