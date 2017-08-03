Раскрыта схема обхода санкций против РФ западными нефтяными компаниями

Агентство Reuters узнало , как европейские нефтяные компании разрабатывают российские месторождения, не попадая под санкции.

Целью введенных в 2014 году санкций было помешать разработке Россией нетрадиционных источников нефти. Для добычи сырья необходимо новое оборудование, доступное пока только на Западе. Тем не менее, норвежская компания Statoil продолжает сотрудничество с Роснефтью

В санкционном пакете, опубликованном США, запрет был наложен на «сланцевые резервуары», другие же формы ресурсов прописаны не были. Поэтому Statoil, занимающийся разработкой более глубоких отложений – известковых – под санкции не попадает. Стоит отметить, что в норвежских СМИ до введения санкций использовался термин «сланцевые месторождения», а после обнародования был заменен на «известняк». Представители компании ссылаются на ошибку в используемой ранее терминологии.

Reuters также сообщает, что британская компании BP хочет пойти по стопам норвежских коллег. В 2014 году был подписан договор о разработке доманиковых отложений, сейчас представители компании ждут официального разрешения правительства Великобритании на запуск проекта.