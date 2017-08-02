Рубль отреагировал на санкции США снижением



В связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях рубль на торгах ускорил снижение к доллару и евро. Так, курс доллара к 17.37 мск рос на 0,42 рубля - до 60,77 рубля, курс евро - на 0,74 рубля, до 72,01 рубля. Перед этим рубль также ослаблялся, но не такими быстрыми темпами, падая на 28 копеек относительно доллара и на 58 копеек относительно евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи

Напомним, Трамп в среду подписал закон о санкциях против России, как это ранее и обещали в Белом доме.

Добавим, что закон затрагивает интересы Европы, что, возможно, приведет к тому, что ЕС предпримет ответные меры на санкции США.