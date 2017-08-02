Wyborcza: Киев платит Америке втридорога за энергетическую независимость от России

«Украинская государственная энергетическая компания подписала контракт на поставку угля с США. В Киеве, однако, обращают внимание на то, что цена первой партии американского угля намного выше, нежели у конкурентов», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Украинская компания «Центрэнерго» объявила о том, что заключила с американским концерном XCoal Energy & Resources договор на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн угля антрацита, который сжигает большинство украинских теплоэлектростанций. В прошлом такой уголь украинские электростанции получали из шахт Донбасса. Однако после «их уничтожения российскими наёмниками во время прошлой зимы» на Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике, чтобы сохранить до конца холодов остатки запасов угля антрацита, которых было меньше, чем обычно, рассказывает автор.

В понедельник на торжестве в посольстве США в Киеве глава «Центрэнерго» Олег Коземко рассказал, что договор с XCoal был подписал уже в середине июля. А в следующем году украинская компания намерена поставить из США вплоть до 2 млн тонн угля, добавляет он.

Договором на поставку угля на Украину похвасталось и правительство США. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американский уголь станет безопасным и гарантированным источником энергии для Украины, прежде зависимой от России.

«Сейчас это изменится», — обещал Перри. Он добавил, что США «могут предложить Украине альтернативу, и сегодня мы с удовольствием можем объявить, что сделаем это». Согласно информации американских источников, в сентябре из порта в Балтиморе на Украину отправится первая партия американского угля — 85 тонн по цене $113 долларов за тонну. В этом договоре не была определена постоянная цена на сырье, из-за чего непонятно, сколько «Центрэнерго» заплатит за очередные партии антрацита, подчёркивает журналист.

Стоимость первой поставки значительно превышает предложение конкурентов. В настоящий момент на бирже в Роттердаме тона угля стоит в пределах $81—83, без стоимости доставки на Украину — добавляет автор статьи, ссылаясь на украинские источники. Ранее «Центрэнерго» намеревалась купить уголь в Грузии по цене $96,9 за тонну. Но торги аннулировали после информации о том, что первоначальная стоимость в тендере была завышена примерно на $10 за тонну. Украинский портал указал также, что известный олигарх Ринат Ахметов платит $95, включая доставку, за тонну угля, поставляемого из его собственных шахт в России для энергетических компаний Ахметова на Украине.

Энергетический концерн олигарха также поставлял уголь из ЮАР по цене $100 за тонну этого сырья, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.