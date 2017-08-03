Появились данные о срыве сделки по поставке российских самолетов Ирану

Россия и Иран не смогли договориться о поставках военных самолетов, разойдясь в количестве истребителей и их моделях, утверждает журналист Бабак Тахваи.

«Россия отвергла запрос Ирана на поставку 24 истребителей Су-35С и Су-30СМ. Они предложили вместо этого поставку Су-27СМ3, однако Иран отказался», - сообщил в своем Twitter Тахваи.

