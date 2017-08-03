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Появились данные о срыве сделки по поставке российских самолетов Ирану
Фото: компания "Сухой"
Россия и Иран не смогли договориться о поставках военных самолетов, разойдясь в количестве истребителей и их моделях, утверждает журналист Бабак Тахваи.
«Россия отвергла запрос Ирана на поставку 24 истребителей Су-35С и Су-30СМ. Они предложили вместо этого поставку Су-27СМ3, однако Иран отказался», - сообщил в своем Twitter Тахваи.
В прошлом году сообщалось о возможных поставках российских истребителей Су-30СМ и танков Т-90 Ирану, однако в ФСВТС опровергали эти данные.
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