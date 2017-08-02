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Whatsapp оказался под угрозой фишинговой атаки
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Мошенники атаковали мессенджер WhatsApp. Злоумышленники рассылают пользователям письма с сообщением об окончании бесплатной подписки и требуют обновить платежную информацию. Ссылка, которую присылают мошенники, ведет на фишинговый сайт с формой ввода данных банковской карты.
«Излишне уточнять, что введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы»,— приводит РБК сообщение компании ESET.
В июле ежедневная аудитория WhatsApp достигла 1 млрд человек, ежемесячная — 1,3 млрд человек. Запуск WhatsApp состоялся в 2009 году. В феврале 2014 года компания Facebook приобрела мессенджер за $19 млрд. В мае текущего года Еврокомиссия оштрафовала соцсеть на €110 млн за предоставление регуляторам неверной информации перед покупкой WhatsApp.
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