Whatsapp оказался под угрозой фишинговой атаки

Мошенники атаковали мессенджер WhatsApp. Злоумышленники рассылают пользователям письма с сообщением об окончании бесплатной подписки и требуют обновить платежную информацию. Ссылка, которую присылают мошенники, ведет на фишинговый сайт с формой ввода данных банковской карты.





«Излишне уточнять, что введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы»,— приводит РБК сообщение компании ESET.