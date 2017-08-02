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Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 1,04% и достиг 72,007 руб., превысив отметку в 72 руб. впервые с 26 сентября 2016 года. Доллар, в свою очередь, укрепился на 0,33% — до 60,55 руб., свидетельствуют данные торгов.
Российская валюта снижается на фоне умеренно дешевеющей нефти. Отмечает ТАСС. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по состоянию на 11:42 мск на 0,1% — до $51,75 за баррель.
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