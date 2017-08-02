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Россиянам усложнили оплату услуг по общедомовым счетчикам
Новый закон, позволяющий россиянам платить за общедомовые нужды (ОДН) по счетчикам, включает в себя «серьезные препятствия» для таких платежей. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отмечает «МК», тех, кто решит сделать выбор в пользу счетчиков, ждет проведение собрания собственников жилья. Кроме того, придется установить сам прибор учета, но за чей счет – закон не уточняет.
Президент Ассоциации энергосервисных компаний и производителей приборов учета Борис Портянкин рассказал «МК», что созвать общее собрание жильцов многоквартирного дома «чрезвычайно проблематично», но без этого обеспечить расчет ОДН по счетчикам невозможно.
Жители домов с установленными счетчиками платят ОДН по их показателям, а все остальные граждане - по нормативам. Как пояснил Портянкин, нормативы не учитывают множество нюансов: толщину стен здания, материалы его изготовления, его географическое расположение и другие.
Накануне, 1 августа, президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий платить за общедомовые коммунальные услуги по общему счетчику. Изменения коснутся оплаты холодной и горячей воды, электричества, потребляемых при содержании общего имущества, а также отведения сточных вод. Собственникам предлагается самостоятельно выбирать, платить им по показаниям общедомового счетчика или по установленному нормативу.
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