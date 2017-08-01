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"Победа" извинилась за скандал с пресс-секретарем патриарха
Представители лоукостера «Победа» принесли извинения пресс-секретарю патриарха Кирилла священнику Александру Волкову за то, что его супруге Варваре не хватило места на борту самолёта авиаперевозчика.
«После всего случившегося мне позвонила пресс-секретарь авиакомпании, извинилась и без всяких оправданий признала вину компании. Затем мне написал письмо лично генеральный директор «Победы», опять же извинился и предложил вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета «Победой» по любому выбранному нами направлению», — написал Волков.
Волков добавил, что он больше не имеет претензий к авиакомпании, а инцидент считает исчерпанным. 1 августа Варвара Волкова написала в своем аккаунте в Facebook, что её семье не хватило мест на борту самолёта авиакомпании «Победа». Супруги с шестью детьми вылетали из Москвы, однако одно место было передано «группе с трансфера». В итоге Александр Волков полетел с детьми этим рейсом, а его жена – вылетела на другом самолёте.
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