"Победа" извинилась за скандал с пресс-секретарем патриарха



Представители лоукостера «Победа» принесли извинения пресс-секретарю патриарха Кирилла священнику Александру Волкову за то, что его супруге Варваре не хватило места на борту самолёта авиаперевозчика.

«После всего случившегося мне позвонила пресс-секретарь авиакомпании, извинилась и без всяких оправданий признала вину компании. Затем мне написал письмо лично генеральный директор «Победы», опять же извинился и предложил вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета «Победой» по любому выбранному нами направлению», — написал Волков.

