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Российские миллиардеры стали богаче
Этот индекс рассчитывается на основе биржевой стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Практического значения он не имеет, так как цены акций на бирже могут измениться в любой момент. И месяц назад то же агентство Блумберг сообщало, что за первые шесть месяцев 2017 года состояние крупнейших российских богачей сократилось на $74 млн.
Но сегодня самым богатым в РФ по индексу BBI назван основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние, по подсчетам Блумберга, выросло с начала года на 247 миллионов долларов, до 17,2 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние сократилось на 27,3 миллиона долларов, но в итоге составило 16,6 миллиарда долларов. Третьим идет председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который увеличил свое состояние на 1,31 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда долларов.
Однако в другом популярном рейтинге, который регулярно составляет журнал Forbes, богачем России №2 назван не Потанин, а глава "Новатэка" Леонид Михельсон, а третьим – совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Впрочем, агентство Блумберг тоже ставит их в первую шеренгу российского бизнеса, но чуть подальше.
В нынешнем рейтинге BBI самыми богатыми россиянами также названы основатель USM Holdings Алишер Усманов с состоянием 14,7 миллиарда долларов, Михаил Прохоров, который стал богаче на 441 миллион долларов, до 11,2 миллиарда долларов, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, обедневший на 1,32 миллиарда долларов - до 10,6 миллиарда долларов, и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший 1,93 миллиарда, с состоянием в 9,54 миллиарда долларов.
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