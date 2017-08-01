Украина готовит иск к России из-за Крымского моста



Украина подаст иск к России в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе. С таким заявлением выступил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк . Его слова передаёт ТАСС



Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», - заявил Лавренюк.

Лавренюк добавил, что над подготовкой иска также работают сотрудники министерства иностранных дел Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Строительство Керченского моста, который соединит Крым с Таманским полуостровом, началось в феврале 2016 года. Во второй половине августа 2017 года будут установлены арочные пролетные строения, которые ограничат судоходство. В октябре 2016 года сообщалось, что Киев планирует подать иск против Москвы в связи с «хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.