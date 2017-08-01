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Эксперт предрек резкое падение рубля
В августе российская валюта может подешеветь до 80 рублей за доллар. Такой сценарий возможен в случае жёсткой конфронтации между Россией и США. Об этом сообщил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Слова эксперта передаёт «Московский комсомолец».
«Если мировое инвестиционное сообщество увидит признаки возникновения жесткой конфронтации между Москвой и Вашингтоном, то это спровоцирует массовый выход иностранцев из российского валютного рынка, и курс в этом случае может обвалиться до 70–75 рублей за доллар. Не исключено, что будут провалы и до 80 рублей, хотя такие моменты будут сиюминутными и не вполне естественными», — заявил Деев.
С начала лета курс рубля подешевел по отношению к доллару на 6%. Эксперты отмечают, что падение российской валюты происходит на фоне роста цен на нефть. Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева подчёркивает, что инвесторы бегут из рублёвых активов в связи с расширением Вашингтоном антироссийских ограничительных мер и нежеланием Москвы мириться с таким положением.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что при наиболее оптимистичном сценарии доллар в III квартале текущего года будет стоит в районе 61-63 рублей. Для реализации этого сценария эксперт назвал необходимыми смягчение санкционной политики США, сохранение цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель, внутренний экономический рост.
Курс доллара на 2 августа – 59,84 рубля, курс евро – 70,73 рубля. 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по законопроекту, ужесточающему ограничительные меры в отношении России. Предполагается расширение санкций, принятых администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложнят процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2».
Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». 1 августа президент США Дональд Трамп подписал закон. 28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.
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