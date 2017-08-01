Ушли с молотка: Украина продала два российских танкера

На Украине продали два российских танкера, ранее принадлежащих обанкротившейся компании «Волго-Донское судовое агентство». Об этом сообщается на сайте торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Торги, о которых идет речь, состоялись 31 июля. На танкер-нефтевоз «Борислав» претендовали девять участников, в результате чего его цена выросла с 1,444 до 5,113 миллиона гривен.

Танкер-химовоз «Ниагара» хотели купить пять претендентов, поэтому его стоимость поднялась с 2,475 до 5,012 миллиона гривен. Общая сумма сделок составила 10,1 миллиона гривен (более 23 миллионов рублей).

Как отмечает 112.ua, компания, которой принадлежали танкеры, задолжала 40,094 тысячи долларов турецкой фирме CYE PETROL TIC LTD STI в качестве компенсации по уплате судебного сбора в Хозяйственном суде Херсонской области. Из-за этого суд принял решение составить акт описи и арестовать имущество должника.