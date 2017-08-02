Аналитики назвали самые доходные для сдачи квартиры в аренду города России

Чтобы получать доход, превышающий прожиточный минимум, жителям Санкт-Петербурга, Сочи, Севастополя и Симферополя достаточно сдавать в аренду всего одну комнату, пишет РБК. В других российских городах, чтобы стать рантье, нужна полноценная квартира. В 20 городах прожить без работы можно, сдавая в аренду двухкомнатную квартиру, а, например, в Мурманске для этого потребуется трехкомнатная квартира.

Самая дорогая недвижимость оказалась в Москве: разница между средней арендной ставкой и прожиточным минимумом здесь составляет свыше 10 тысяч рублей (30,6 и 18,5 тысячи рублей в месяц). В тройку лидеров также попали Якутск (средняя аренда — 15,7 тысячи рублей в месяц, прожиточный минимум — 15,5 тысячи рублей) и Сургут (средняя аренда — 20,7 тысячи рублей в месяц, прожиточный минимум — 13,2 тысячи рублей).

Самые низкие показатели зафиксированы в Красноярске, Томске, Челябинске, Тольятти и Махачкале, где средние арендные ставки на жилье сопоставимы с прожиточным минимумом. В Красноярске этот показатель составляет 11,7 тысячи рублей при том, что аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 11,8 тысячи рублей в месяц. В Томске — 10,3 и 10,9 тысячи рублей в месяц, в Челябинске — 9,5 и 9,9 тысячи рублей в месяц, в Тольятти — 9,5 и 9,6 тысячи рублей в месяц, а в Махачкале — 8,5 и 8,7 тысячи рублей в месяц.