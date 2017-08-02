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РФ назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Строительство «Северного потока – 2» не подразумевает сворачивания транзита российского газа через Украину, заявила замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасия Федорова. При этом представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что это возможно
«только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении Газпрома»,
передает «Интерфакс-Украина». Также Федорова отметила, что неприятие «Северного потока – 2» в Вашингтоне связано с борьбой США за европейский газовый рынок. Ранее министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил о своей уверенности в том, что газопровод «Северный поток – 2» не будет построен. Как отметила до этого профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, новые санкции США коснутся строительства российского газопровода «Северный поток-2», который Германия рассматривает как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе. В Берлине уверены, что санкциями Вашингтон пытается вынудить ЕС покупать американский сжиженный газ.
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