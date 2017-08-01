Россияне стали беднее на 20%

С октября 2014 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Об этом свидетельствуют данные мониторинга НИУ «Высшая школа экономики» ( ВШЭ ).

Из этого документа следует, что по итогам первых пяти месяцев 2017 года глубина падения реальных доходов достигла 1,8 процента по отношению к аналогичному периоду 2016-го. Таким образом, этот май стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян.

При этом реальный размер пенсий с октября 2014-го по апрель 2017-го упал на 6,9 процента, хотя падение этого показателя было прервано единовременной выплатой пяти тысяч рублей в январе. Реальная зарплата продолжает «вялый восстановительный рост» – на 2,9 процента к прошлогоднему уровню.

«Рост пенсий и зарплат на фоне падения денежных доходов свидетельствует о том, что высокими темпами сокращаются такие источники денежных поступлений, как доходы от собственности и предпринимательский доход», – отметили в НИУ ВШЭ.