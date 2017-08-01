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Россияне стали беднее на 20%
С октября 2014 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Об этом свидетельствуют данные мониторинга НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).
Из этого документа следует, что по итогам первых пяти месяцев 2017 года глубина падения реальных доходов достигла 1,8 процента по отношению к аналогичному периоду 2016-го. Таким образом, этот май стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян.
При этом реальный размер пенсий с октября 2014-го по апрель 2017-го упал на 6,9 процента, хотя падение этого показателя было прервано единовременной выплатой пяти тысяч рублей в январе. Реальная зарплата продолжает «вялый восстановительный рост» – на 2,9 процента к прошлогоднему уровню.
«Рост пенсий и зарплат на фоне падения денежных доходов свидетельствует о том, что высокими темпами сокращаются такие источники денежных поступлений, как доходы от собственности и предпринимательский доход», – отметили в НИУ ВШЭ.
Ранее в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, сообщалось, что реальные доходы россиян в июне остановили падение впервые за полтора года.
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