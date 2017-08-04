Главные события у вас в почте
Названо число обманутых дольщиков в России
Фото: www.inmyroom.ru
Сейчас в России насчитывается 46 тысяч обманутых дольщиков, внесенных в федеральный реестр (не считая договоров, заключенных с группой компаний СУ-155), пишет Lenta.ru.
Почти половина обманутых дольщиков сосредоточена в десяти регионах страны. Всего пострадавшие соинвесторы купили жилье в 785 объектах, расположенных в 69 субъектах России.Ранее сообщалось, что на общую численность населения России (146,8 миллиона человек) приходится 252 тысячи заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится два дольщика.
Оставить комментарий