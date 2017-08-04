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Названо число обманутых дольщиков в России

Названо число обманутых дольщиков в России
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Сейчас в России насчитывается 46 тысяч обманутых дольщиков, внесенных в федеральный реестр (не считая договоров, заключенных с группой компаний СУ-155), пишет Lenta.ru.
Почти половина обманутых дольщиков сосредоточена в десяти регионах страны. Всего пострадавшие соинвесторы купили жилье в 785 объектах, расположенных в 69 субъектах России.Ранее сообщалось, что на общую численность населения России (146,8 миллиона человек) приходится 252 тысячи заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится два дольщика.
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Lenta.ru
СУ-155
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