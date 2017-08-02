Новые санкции США помогут подорожать нефти и рублю

Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Тучи над рублем сгущаются: курс нацвалюты продолжает снижаться по отношению к доллару, несмотря на умеренный рост цен на нефть.



Общая нервозность относительно возможного ввода новых антироссийских санкций дополняется сезонным фактором - конвертация в валюту дивидендных выплат отечественных компаний.



На руку котировкам нефти играют перспективы ввода новых санкций со стороны США, теперь уже против нефтяного сектора Венесуэлы. Они могут привести к существенному снижению объемов как добычи, так и экспорта.





Кроме того, инвесторы достаточно оптимистично настроены по грядущей встрече технического комитета ОПЕК , на которой могут быть озвучены новые меры по достижению баланса на рынке, а учитывая сильную зависимость стран, входящих в картель, от цен на углеводороды, они сделают все возможное, чтобы хотя бы на словах вселить уверенность спекулянтам.

Нас ожидает крайне волатильная неделя: российская валюта, лишившись поддержки со стороны отечественных экспортеров, которые активно меняли валюту в рамках налогового периода, будет резко реагировать на все новости касательно санкций и на конвертацию рублевых дивидендов в иностранную валюту, к примеру, на этой неделе должны быть произведены выплаты по акциям "Газпрома".



В связи с чем можно ожидать краткосрочные "выстрелы" курса в разные стороны. Но по сути судьба валютного рынка на данном этапе целиком находится в руках американского президента, который решает судьбу венесуэльской нефти.



Прогнозируемый курс рубля до конца недели 60,70 за доллар и 71,40 за евро.