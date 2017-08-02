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Новые санкции США помогут подорожать нефти и рублю
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:
- Тучи над рублем сгущаются: курс нацвалюты продолжает снижаться по отношению к доллару, несмотря на умеренный рост цен на нефть.
Общая нервозность относительно возможного ввода новых антироссийских санкций дополняется сезонным фактором - конвертация в валюту дивидендных выплат отечественных компаний.
На руку котировкам нефти играют перспективы ввода новых санкций со стороны США, теперь уже против нефтяного сектора Венесуэлы. Они могут привести к существенному снижению объемов как добычи, так и экспорта.
Кроме того, инвесторы достаточно оптимистично настроены по грядущей встрече технического комитета ОПЕК, на которой могут быть озвучены новые меры по достижению баланса на рынке, а учитывая сильную зависимость стран, входящих в картель, от цен на углеводороды, они сделают все возможное, чтобы хотя бы на словах вселить уверенность спекулянтам.
Нас ожидает крайне волатильная неделя: российская валюта, лишившись поддержки со стороны отечественных экспортеров, которые активно меняли валюту в рамках налогового периода, будет резко реагировать на все новости касательно санкций и на конвертацию рублевых дивидендов в иностранную валюту, к примеру, на этой неделе должны быть произведены выплаты по акциям "Газпрома".
В связи с чем можно ожидать краткосрочные "выстрелы" курса в разные стороны. Но по сути судьба валютного рынка на данном этапе целиком находится в руках американского президента, который решает судьбу венесуэльской нефти.
Прогнозируемый курс рубля до конца недели 60,70 за доллар и 71,40 за евро.
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